Fox y Calderón, 'imparables' contra AMLO: "El presidente se quedará solo"

Ciudad de México.- Tras la renuncia de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda y Crédito Público, los expresidente Felipe Calderón y Vicente Fox aprovecharon el momento para dirigirse en unas palabras al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En la cuenta de Twitter de Calderón dijo lamentar “lo que está sucediendo en el Gobierno”.

Lamento mucho lo que está sucediendo en el Gobierno. La salida del Secretario Urzúa no es buena noticia. Mi solidaridad y apoyo all nuevo Secretario Herrera. Se ve nervioso y tiene razón para estarlo, pero hay que apoyarlo, en particular que el presidente López Obrador lo haga”, aseveró Calderón.