Gobernador y Mauricio Kuri se deslindan de tener relación con Collado

Ciudad de México.- Después de la aprehensión de Juan Collado, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y el senador panista Mauricio Kuri se deslindaron hoy de presuntas acciones ilícitas relacionadas con la empresa Libertad Servicios Financieros.

Domínguez Servién calificó como “una bajeza” el que su nombre aparezca en el documento de la orden de aprehensión del abogado Collado, y aseguró que no permitirá que quieran “ensuciar su nombre”.

Por su parte, Mauricio Kuri afirmó que, aunque fue consejero de la empresa, no obtuvo beneficio económico alguno, mientras el gobernador Domínguez Servién, también relacionado con el caso, dijo que no permitirá que “ensucien su nombre”.

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que en dicha institución financiera "ni siquiera recibí préstamos".

No tiene ningún fundamento decir que soy dueño de Caja Libertad Servicios Financieros. Me invitaron a ser consejero como en cualquier empresa y no tuve ningún beneficio económico", expresó Kuri.