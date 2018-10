Gobierno de AMLO apoyará restitución de Esther Gordillo en el SNTE

Ciudad de México.- El próximos secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respetará los derechos de Elba Esther Gordillo a su restitución al frente del SNTE.

El presidente electo lo ha dicho de manera reiterada que los sindicatos tendrán su autonomía su libertad y el total respeto del gobierno para ello y lo que está pidiendo es democracia interna eso que quiere decir, que haya elecciones libres también secretas para que se puedan expresar todos los trabajadores con libertad", dijo Esteban Moctezuma Barragán.

Aclaró que no se han reunido con Juan Díaz de la Torre, actual líder de el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque aún no son gobierno y no tienen facultades para ello

Reiteró que López Obrador prometió democracia sindical y la exlideresa del SNTE se ha declarado inocente, por lo que la decisión de su regreso recaerá en los maestros.