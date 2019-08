Guevara ante recortes de AMLO en la Conade: "Abogué para tener becas"

Ciudad de México.- Después de que se señalara que el Gobierno de adjuntó el triunfo de los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima, la excampeona de atletismo, Ana Gabriela Guevara señaló en una entrevista que este resultado deportivo no es por la 4T y tampoco por ella sino por México.

En la entrevista con la reconocida Adela Micha Saga, la titular de la Conade recalcó que hace dos meses antes de que los atletas representaran a México en Perú, hubo una auditoría por parte de la SHCP donde había becas entregadas a personas que ya no eran deportistas de alto rendimiento.

Ana Gabriela Guevara señaló que se hizo un cambio radical donde todos los atletas se quedarían sin estímulo económico y ella abogó para que se entregaran al menos dos mil pesos.

La medallista olímpica recalcó que no va a cambiar de manera radical el resultado en los Juegos Olímpicos, las medallas no se compran ni el trabajo.

La comunicadora mexicana cuestionó a Guevara sobre la postura del triatlonista Guillermo Ruiz Tomé quien dijera que el resultado en Lima 2019 no se podía atribuir a la 4T.

Estoy de acuerdo de que no se puede construir una medalla en meses, pero sin el apoyo, esto no podría ser posible, no me quiero adjudicar las medallas, pero somos una comparsa del hecho histórico” finalizó.