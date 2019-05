'Hay tiro' en la 'casa del poder': La Carta de Calderón "era de carácter personal"

Ciudad de México.- Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiera al mandatario, Felipe Calderón revelando la carta que le envió la conferencia de prensa, el expanista indicó que se sorprendió con la publicación de dicho documento que le envió hace algunos meses al presidente ya que dijo “ fue de una manera confidencial y de carácter personal”.

El expresidente confirmó que en la misiva que mandó al presidente relata que no cuenta con los recursos para pagar cuerpos de seguridad para el cuidado de él y su familia.

Sé que pensará el presidente, o alguien, que los expresidentes tenemos dinero para pagar seguridad. Yo le dije que en mi caso ni era abuso, yo sí lo necesito y mi familia. Por más que digan y por más que piensen lo contrario, yo no robé ningún peso, yo no me enriquecí en el Gobierno. Yo vivo de mis conferencias y esas a veces están, a veces no; mis ingresos son inciertos y no tengo manera de sostener una seguridad como esa”, señaló.