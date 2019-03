Hijo de Colosio espera que AMLO no se convierta en lo que prometió destruir

Monterrey, Nuevo León.- Luis Donaldo Colosio Riojas diputado local en Nuevo León, dijo en entrevista, que el gobierno actual debe de estar abierto a la crítica, a pesar de los malos comentarios.

Ser presidente de México no es tarea menor, no es cosa fácil. Sé que él lo sabe, pero hay que estar abierto a la crítica cuando se hace de buena fe, aunque sean cosas que no nos guste escuchar”, indicó.