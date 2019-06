IMSS contradice declaraciones a AMLO; becarios no cuentan como empleos

Ciudad de México.- El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, contradijo las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó esta mañana la nueva caída de desempleo y alegó que, lo que pasa, es que no se está tomando en cuenta la creación de plazas con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Robledo aclaró que las plazas en abiertas en distintas empresas para los becarios del Gobierno federal no cuentan como empleos.

Entiendo que de repente no se considere o no se analice como parte de la cifra de empleo porque es cierto, no lo es, pero no significa que no sean jóvenes que están trabajando, recibiendo un ingreso y que tengan seguridad social”, destacó.