Interesado en avión presidencial: "La oferta, una ocurrencia de campaña"

Ciudad de México.- Gustavo Jiménez Pons desistió de comprar el avión presidencial de México, al asegurar que la oferta “solo fue una ocurrencia de campaña“.

El presidente de GBS Enterprises acudió a la casa de transición de López Obrador a entregar la documentación necesaria para el trámite, sin embargo, no obtuvo respuesta alguna.

Yo creo que tres cartas a lo largo de más de dos meses, sin obtener respuesta, demuestra que este próximo gobierno no tiene de ninguna manera la intención de vender estos aviones“, detalló.

El empresario reforzó su teoría al recordar que aunque todavía no es presidente de México, Andrés Manuel sí hizo frente a asuntos como el NAIM, el Tren Maya y ofrecer perdón a los corruptos.

Han visto que el único postor soy yo, entonces no encuentro la razón por la cual no nos haya contestado, pero no todo es malo.”

De acuerdo con Jiménez Pons, Lamborghini también retiró su propuesta de comprar el avión presidencial y otras 30 aeronaves de la flotilla federal, porque apostarán a instalar su primera planta en México “para hacer el primer Lamborghini diseñado por mexicanos y construido en el país“.