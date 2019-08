Ivonne Ortega: "Hubo irregularidades en las elecciones internas en el PRI"

Ciudad de México.- A través de un video enviado a sus seguidores, Ivonne Ortega Pacheco, aspirante a la dirigencia nacional del PRI, aceptó su derrota en la contienda interna y anunció que no renunciará al partido.

Vamos a seguir trabajando, somos la voz de la militancia y somos la voz de los mexicanos, no perdamos eso que es lo que ganamos en este proceso", expresó en la grabación.

En el video, la priista reconoce el esfuerzo, el talento de su equipo: "compañeros regionales, son de verdad heroicos así lo reconozco, éste es un gran logro aunque no hayamos ganado la presidencia no porque no hayan votado por nosotros, sino porque robaron la elección, vamos a seguir trabajando", dijo Ortega.

Sostuvo que la elección estuvo llena de trampas y aseguró que recibió "miles de pruebas" y son esas irregularidades las que "ponen en entredicho los resultados preliminares y el prestigio del partido".