Javier Duarte: "Me entregué a cambio de que dejaran a mi familia"

Ciudad de México.- Exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa aseguró este martes que pactó su entrega con funcionarios del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto a cambio de que dejaran en paz a su familia.

Por supuesto que pacté mi entrega. No me detuvieron, yo me entregué a cambio de que dejaran a mi familia", informó.