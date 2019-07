Jesús Seade: "El Gobierno de México busca una buena relación con los EU"

Ciudad de México.- El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no es el fin del mundo, pues la relación con el Gobierno estadounidense incluye otros acuerdos, como la migración.

En entrevista a medios tras concluir el encuentro en Palacio Nacional, Seade sostuvo que no se debe ser tan fatalista porque la relación con el Gobierno de Estados Unidos, es dinámica.

-¿Qué les dijo el presidente en la reunión?

Que él (López Obrador) quiere tener una relación muy buena, que la tenemos muy buena, que si hay preocupaciones se puede discutir a ver de qué se trata, pero también el Tratado no es el fin del mundo, la relación sigue, podemos tener después otro acuerdo bilateral en cuestiones de migración y otras, ver más hacia el futuro, una relación dinámica, no que ahorita es todo o nada, no ser tan fatalista de que loque está esta y lo que no está ya no estuvo, sino una situación dinámica", sostuvo Seade.