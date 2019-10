Juez ampara a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex gracias a una falla del MP

Ciudad de México.- Una juez federal decidió amparar a Emilio Lozoya Austin, además de ordenar a la Fiscalía General de la República (FGR) responder a dos escritos presentados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ahí, el exfuncionario demandaba la entrega de los registros que forman parte de la carpeta de investigación que se inició en su contra por el caso de Agro Nitrogenados.

En dicha carpeta de investigación (FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019), se señala a Lozoya como presunto responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por la cual derivó la primera orden de aprehensión, así como el aseguramiento de la casa que se localiza en la colonia Lomas de Bezares, Ciudad de México.

Lozoya reclamó la omisión del agente del Ministerio Público Federal, de acordar los escritos presentados el 30 de mayo y 11 de junio.

La autoridad ministerial argumentó que Lozoya no es parte en la carpeta de investigación, dado que no tiene reconocido algún carácter, por tanto, no está obligada a acordar dichas promociones.

El exfuncionario manifestó que, al no dar respuesta, el Minsiterio Público Federal violó los artículos 1, 8, 14, 16 y 20 de la Constitución.

En su sentencia, la juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega Tlapa, le dió la razón a Lozoya argumentando que la representación social tuvo la obligación de dictar un acuerdo por escrito, el cual debe responderse en breve tiempo.