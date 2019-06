La Guardia Nacional inicia despliegue en frontera sur para frenar migración

Ciudad de México.- Ante el fenómeno migratorio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recalcó que el fenómeno migratorio se puede atender si hay desarrollo, empleo y bienestar en Centroamérica y dijo aceptar el desafío que implica demostrarlo.

Por otro lado, el canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció que ya esta "prácticamente" en fase de implementación el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur del país, para atender la emergencia migratoria como se comprometió el Gobierno de López Obrador a cambio de que Estados Unidos no aplicara aranceles a productos mexicanos.

Que trabajos se harán:

Plan de Trabajo del canciller:

Esta ha sido una insistencia mexicana, no sólo porque preocupa que los migrantes estén demasiado tiempo en espera y por la atención que implica, sino porque no es justo para la persona que pidió audiencia espere hasta un año", dijo.

El canciller hoy tendrá conversaciones con autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador, y se instalará desde hoy una mesa permanente para analizar la acción inmediata del Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica.

Ebrard Casaubón, negó que México tenga algo que ocultar sobre el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para frenar la imposición de aranceles y recordó que ambas naciones estipularon un plazo de 45 días para evaluar si descendió el flujo migratorio.

No hay nada más que no esté aquí. En el documento está todo lo que se habló y dijo y no tenemos nada qué ocultar", finalizó.