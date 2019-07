¿La declaración de AMLO contra Financial Times es una mentira?

Ciudad de México.- La declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador quien cuestionó al diario británico Financial Times por quedar en silencio por haber sido omiso en tiempos de corrupción en México, usuarios de redes sociales reaccionaron.

El periodista Sergio Sarmiento fue uno de los que comentaron con esta declaración del presidente de México y señaló que el Financial Times es un medio independiente que no tiene que disculparse “por un análisis sustentado en información sólida”.

AMLO exige una disculpa al Financial Times por decir que tiene que aceptar las realidades económicas. No se da cuenta que un medio independiente no tiene por qué disculparse por un análisis sustentado en información sólida", escribió.