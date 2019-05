La edad y diabetes podría 'salvar' de la prisión en España a Alonso Ancira

Ciudad de México.- El abogado español, Ismael Oliver confirmó que Alonso Ancira, apelará a su edad y a su condición de diabetes para librar la prisión en España y su posible extradición.

Oliver, quien defiende al director de Altos Hornos de México (AHMSA) tras las acusaciones de lavado de dinero y corrupción, se pedirá su puesta en libertad bajo el supuesto de la inexistencia de riesgo de fuga por la edad, así como por la diabetes que padece.

El abogado señaló que solo se le acusa de compras de viviendas y corrupción cuando sólo es el presidente de Consejo de Administración de AHMSA.

En el tema de su enfermedad, añadió que ya ha llevado casos de este tipo en los que los jueces han tenido a consideración la edad de sus clientes para conceder la libertad provisional, por lo que confía en este argumento.

No puede ni firmar cheques ni hacer transferencias. En caso de que aquella operación fuera sospechosa, que no lo es, el señor Ancira no pudo intervenir”, explicó.