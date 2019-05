La senadora María Leonor Noyola cambia de partido del PRD a PVEM

Ciudad de México. - ¿Está en crisis el PRD? María Leonor Noyola Cervantes, quien es senadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática anunció que se sumará en los próximos días a la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Senadores.

En una carta difundida en redes sociales y a medios de comunicación indicó que se sumará al PVEM por invitación del líder de ese partido en San Luis Potosí, Emmanuel Ramos Hernández.

Soy una mujer de profundas convicciones políticas, he superado adversidades que me han forjado una firme vocación de servir siempre a los demás desde los cargos públicos que me ha tocado ejercer, y les comparto que he tomado la decisión de renunciar a mi militancia en el Partido de la Revolución Democrática “, expuso.