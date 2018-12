Las 10 frases más significativas del discurso de AMLO

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador decretó durante su primer discurso como presidente el fin del modelo neoliberal en México, de la corrupción y la impunidad y una nueva etapa del ejercicio del poder político con austeridad

La crisis de México se origino no sólo por el fracaso del modelo neoliberal, sino también por el predominio de la más inmunda corrupción pública y privada. En otras palabras, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que licrado con el influyentismo" dijo el mandatario.

Lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación".

Propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y comencemos de nuevo. Que no haya persecución a los funcionarios del pasado y que se desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes. En el terreno de la justicia se pueden castigar errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del provenir".

Queremos regenerar de verdad la vida pública de México. Además, siendo honestos, como los somos, si abrimos expediente dejaríamos de limitarnos a buscar 'chivos expiatorios' y tendríamos que empezar por los de 'mero arriba', tanto el del sector público como privado. No habría cárceles suficiente y meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y fragmentación, y eso nos llevaría a consumir tiempo y recursos para emprender la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación del país".

En las actuales circunstancias, es más severa y eficaz la condena al régimen neoliberal y su manifiesto fracaso que someter a proceso a sus personeros que no dejan de ser menores ante la esperanza de todo un pueblo y la fortaleza de una nación como la nuestra".

Me comprometo a que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras y se crearán condiciones para tener buenos rendimientos porque habrá honestidad, reglas claras y Estado de derecho".

Agradezco la presencia de Michael Pence y de su esposa Karen Pence. y quiero destacar que desde el día de mi elección he recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump, a quien agradezco que en plan de amistad haya enviado a su hija Ivanka Trump. La misma atención he recibido del primer ministro de canadiense Justin Trudeau. Con ellos estoy hablando para ir más allá del T-MEC para logra un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de las tres naciones para impulsar el desarrollo de países centroamericanos y también del nuestro para enfrentar con desarrollo y no medidas coercitivas el fenómeno migratorio".