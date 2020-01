Legisladores del PAN advierten que no defenderán a Genaro García Luna

Ciudad de México.- Legisladores de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso de San Lázaro aseguraron recientemente que no defenderán a ningún involucrado en el caso del exsecretario de seguridad, Genaro García Luna, ni al mismo, en caso de ser responsable de lo que se le acusa.

Aquí no se confundan, en nuestro partido no encontrarán a ningún defensor de oficio. No defenderemos a nadie. Si una persona resulta culpable de cometer un delito, que pague por ello y, si es inocente, que se le deje tranquilo”, señaló Damián Zepeda, senador del albiazul.