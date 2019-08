Levanta la mano el papá de ‘Checo’ Pérez para ser superdelegado de Jalisco

Ciudad de México.- Antonio Pérez Garibay, papa del corredor de autos de Fórmula 1 expresó su intención de llegar al cargo de 'Delegado de Programas para el Desarrollo', mejor conocido como 'Superdelegado' del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el estado de Jalisco.

El padre de Sergio ‘Checo’ Pérez, levantó la mano después de la salida de Carlos Lomelí Bolaños de este cargo el pasado 12 de julio de 2019 por señalamientos de conflicto de interés.

Con quien designe estaré de la mano, a lo mejor no soy el delegado, pero trabajaré con él, pero mi trabajo que estoy haciendo, mi revisión y diagnóstico del Estado, lo tendrá el presidente de México y una copia a quién él me indique, siempre a favor de Jalisco”, señaló.

Completito se lo entregaré al presidente y al próximo delegado del Estado de Jalisco, sino soy yo, yo lo entrego, mi inviten o no, seguiré trabajando por mi Estado”, dijo.

Pérez Garibay se definió como “mediador, no soy un hombre de números, ni de apellido, pero tampoco nada me han regalado en la vida; no vamos a sentar y vamos a trascender, van a ver el Jalisco que vamos a construir”., destacó.