Lilly Téllez busca iniciativa para reducir el 70% al presupuesto los partidos

Ciudad de México.- La periodista, conductora y política mexicana Lilly Téllez anunció que alista una iniciativa para reducir el 70 por ciento del presupuesto que tienen los partidos políticos.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, indicó que dicha reducción podría abrir la posibilidad de que entrará dinero de origen desconocido o ilícito.

Si pasa eso sería un delito, solo se están haciendo tontos, para mí esto no es un argumento lógico, porque la cantidad que reciben los partidos no compra la honestidad. Tatiana Clouthier me pidió que me sumará a su propuesta del 50 por ciento pero yo le dije que mejor se sumará a la mía del 70 por ciento, por su parte (Gerardo) Fernández Noroña me dijo que era muy poquito dinero, lo que se me hace una tontería, Morena con pocos recursos ganó las elecciones, eso no es un pretexto”, concluyó.