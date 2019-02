"Lo que ya está contratado se respeta": AMLO confirma partido de la NFL

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en su conferencia matutina que sí habrá juego de la NFL en México. Sobre la Fórmula 1, AMLO dijo desconocer cómo están los contratos, pero reiteró que el Gobierno Federal apoyará todos los deportes pero con austeridad.

Agregó que habrá que revisar la situación de los contratos de la Fórmula 1, pues el dinero que se aportaba en otras gestiones, ya está comprometido para las obras del Tren Maya en el sureste del país.

No sé cómo estén los contratos de Fórmula 1, si no están firmados ya no vamos a poder, porque en algunos casos estos eventos se financiaban con el Fondo de Fomento al Turismo y ya ese fondo está comprometido para la construcción del Tren Maya, los vamos a revisar, vamos a seguir apoyando todos los deportes pero con austeridad, sin excesos, sin derroches. Si no implica dinero, yo avalo, estoy de acuerdo, el asunto es si tenemos que aportar, yo soy un poco cicatero en ese aspecto”.