López Obrador satisfecho ante la justicia realizada en el caso Lydia Cacho

Ciudad de México.- El día de hoy, López Obrador celebró las órdenes de aprehensión en contra del empresario Kamel Nacif y el exgobernador de Puebla Mario Marín en el caso Lydia Cacho.

AMLO se mostró satisfecho en su conferencia de prensa matinal en el Palacio Nacional debido a que las autoridades correspondientes están dando seguimiento a la denuncia contra los presuntos involucrados.

Además manifestó que en el pasado se acostumbraba preguntar al Poder Federal al momento de tomar una decisión de este tamaño.

Y ahora no me consultaron, no supe. Es una decisión independiente, autónoma del Poder Judicial, como deben ser las cosas’’, agregó el presidente.