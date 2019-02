Los diputados Uribe Peña y Lizarrága Arellano asisten a reuniones de la CRIP

Hermosillo, Sonora.- Tanto la diputada Magdalena Uribe Peña como Rodolfo Lizárraga ambos integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo se presentan como coordinadores de la bancadas en la junta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, afirmó el legislador de Morena, Martín Matrecitos.

El tema no se ha abordado en la mesa de la CRIP, de quien será finalmente el titular de los integrantes del PT, tras comenzar una lucha interna del partido para elegir a uno de los dos, pero esperan a que sean los mismos miembros del partido que arreglen sus diferencias.

No se ha abordado, simplemente porque ellos no lo han planteado, nosotros pensamos que ya lo iban a abordar, pero no, hasta el momento se presentan los dos y los dos se dicen coordinadores”, comentó el morenista.