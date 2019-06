Los tres 'peces gordos' que le faltan a la red anticorrupción de AMLO

Ciudad de México.- A pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no habrá impunidad en el país, los casos de Emilio Lozoya, César Duarte y Mario Marín destacan en es orden de ideas.

Refiriéndose a los hoy prófugos de la justicia, el pasado 25 de junio, aseguró:

Podrán evadir la justicia durante algún tiempo pero van a ser detenidos, la autoridad debe hacer su tarea, pero lo que no se puede decir es que no son detenidos porque nosotros los protegemos. Eso no. Es una vil mentira".