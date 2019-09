Manuel Bartlett: "A mí no me pueden encontrar nada que sea contra la ley"

Ciudad de México.- Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, mencionó que es una persona moral y que todos sus bienes están declarados con transparencia, por lo que no encontrarán actos de su parte que vayan contra la ley.

El director mencionó que las declaraciones en su contra carecen de sustento alguno, puesto que nunca se le ha demostrado nada en todos sus años como funcionario.

No soy una persona inmoral. Yo presenté lo que tenía que presentar. Mis hijos son grandes y han hecho un gran esfuerzo y ahora los quieren manchar, pero no se puede, no se puede, cuando tiene uno la verdad de su lado”, señaló.