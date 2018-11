Manuel Gómez: "El partido está secuestrado" tras votaciones del PAN

Ciudad de México.- Tras los resultados de la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN) de este domingo 11 de noviembre, Manuel Gómez Morín denunció que el partido “está secuestrado”, mientras que Marko Cortés, quien resultó ganador de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), aseguró que se trató de una elección democrática.

Los que controlan los padrones, los gobernadores y otros personajes, tienen secuestrado al partido y no lo dejan vivir su vida interna y un partido así no le sirve a México“, dijo en #AristeguiEnVivo, Gómez Morín, nieto de uno de los fundadores de esa fuerza política.

Además, acusó que el proceso electoral interno se vio marcado por irregularidades que su equipo detectó desde la campaña y no permitieron que los militantes votarán libremente.

Los resultados me dan una paliza que deriva de la descomposición interna del Partido Acción Nacional. La gente no votó libremente. En los recorridos que hice por muchos estados del país, constantemente me decían que la gente no iba a mis reuniones porque se sentían amenazados porque no querían perder el empleo”, apuntó.