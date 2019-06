Martí Batres apoya Guardia Nacional para contender flujos migratorios

Ciudad de México.- Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres respaldó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre “sellar” las fronteras norte y sur con el envío de 15 mil elementos de la Guardia Nacional y 25 mil de las fuerzas armadas para contener los flujos migratorios.

La migración no se detiene, porque existan medidas de cohersión ni por la existencia de muros, esto está comprobado a nivel mundial, no sólo en la frontera entre México y Estados Unidos. En otras fronteras donde han existido muros, la migración no se ha detenido”, expresó.