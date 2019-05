Miguel Barbosa declara que AMLO lo eligió para enfrentar a los Moreno Valle

Ciudad de México.- Luis Miguel Barbosa Huerta dijo que su contención en el estado tuvo como objetivo principal enfrentar al exgobernador Rafael Moreno Valle, quien falleció en un accidente aéreo junto a su esposa, Martha Érika Alonso el 24 de diciembre del 2018.

Cuando vino el tema de las definiciones de candidaturas alguien muy cercano a él me dijo ‘busca ser candidato, se va a definir a través de una encuesta’, entendí perfectamente que me quería como candidato, porque nadie me iba a ganar una encuesta’’, comentó Barbosa.