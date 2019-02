Mineros protestan en Foro Mexicano de Minería contra Gómez Urrutia

Ciudad de México.- Un grupo de exmineros de Cananea llegó la mañana de hoy miércoles al hotel Sheraton María Isabel para manifestarse en contra del senador Napoleón Gómez Urrutia, a quien acusan de haber robado 55 millones de dólares.

A minutos de iniciar el Foro Mexicano de Minería, los manifestantes pidieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador que organice una reunión entre los mineros y Gómez Urrutia.

Fermín Espinosa García, una de las personas que encabezó la protesta, indicó que exigen "que se nos regresen los 55 millones de dólares que nos correspondían por la compra venta de la paraestatal, la minera de Cananea hace más de 20 años".

De igual forma, los manifestantes pidieron a los asistentes del Foro Mexicano de Minería que "no trabajen con Gómez Urrutia. No queremos que se vayan de México, queremos que inviertan pero no deben firmar contratos colectivos con Napoleón".