Monreal prohíbe faltar a senadores de Morena por Reforma Educativa

Ciudad de México.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena, instruyó a los 58 senadores de su bancada a que suspendieran viajes, vacaciones y cualquier otro tipo de compromisos para votar la Reforma Educativa en la sesión extraordinaria que se realizará mañana.

El coordinador de Morena no quiere que sauceda lo de la última sesión del periodo ordinario de sesiones, que por la ausencia de tres senadores de Morena y una del Partido Encuentro Social, la Reforma Educativa no se aprobó en lo particular y se devolvió a la Cámara de Diputados.

Esta es la recomendación de Monreal para los senadores de su partido, para que no dejen de asistir a la sesión extraordinaria. Se prevé que en la Cámara Alta se discuta el tema a partir de las 19:00 horas.

Que dejen ese día todo tipo de compromisos y ocupaciones, ese día lo dediquen a esto, al Senado, que además es nuestra principal responsabilidad. Y que no acepten ninguna otra encomienda esos días del periodo extraordinario, ni viajes, ni descansos, ni vacaciones, ni compromisos familiares, nada. Estamos insistiendo en que todos estén aquí el miércoles”, destacó.

Monreal insistió que todos los viajes para sus senadores están suspendidos, en tanto no se clausuré el periodo extraordinario de sesiones que inicia este miércoles.

Martí Batres, presidente del Senado, también pidió a los legisladores que no falten a las sesiones y menos cuando se discutan temas relevantes para el país.