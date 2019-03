"Morena va a ganar Puebla, por dios no tiene madres Miguel Barbosa": Lozano

Ciudad de México.- El exsenador panista, Javier Lozano, criticó que Miguel Barbosa sea el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla y aseguró que "no tiene madres" por contender nuevamente en las elecciones estatales.

Morena va a ganar Puebla, por dios no tiene madres Miguel Barbosa de volver a ser candidato a la gubernatura de Puebla y se va a salir con la suya y los poblanos no merecemos esto", dijo.

El exsenador panista criticó al gobierno de López Obrador en los avances de la investigación, ya que van tres meses del accidente en el que murieron la gobernadora Martha Érika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle y no hay resultados.

No sabemos maldita la cosa, de cuál fue la causa de la caída de ese helicóptero y no puede ser que estén apostando al olvido", expresó.

Es un descaro porque todas las mañanas en sus conferencias no dice absolutamente nada, sobre este accidente, entre comillas. No tenemos más que ¡ah, las grabaciones con la torre de control! No sean payasos, como si eso fuera a revelarnos", finalizó.