Mujeres protestan a la llegada de AMLO por cancelar apoyos a estancias

Ciudad de México.- Un poco mas de 50 mujeres recibieron al presidente Andrés Manuel López Obrador protestando por la cancelación de apoyos a estancias infantiles.

Con mantas que decían no somos uno, no somos cien, somos estancias cuéntanos bien, el mandatario pasó ante decenas de personas que no cesaron los gritos hasta que él subió a su camioneta.

El ejecutivo de México arribó esta tarde al aeropuerto de esta ciudad para participar en la 82 Convención Bancaria.

Viajó acompañado del Jefe de la Oficina de la Presidencia, el empresario Alfonso Romo y su asesor Marcos Fastlicht, suegro de Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Televisa.