Muñoz Ledo: "Hay hipócritas y lambiscones de AMLO en Morena"

Ciudad de México.- Porfirio Muñoz Ledo, legislador de Morena en la Cámara de Diputados, acusó a los miembros de su bancada de ser unos hipócritas, luego de que votaran a favor de reformar el Artículo 4 de la Constitución, propuesta emitida por Andrés Manuel López Obrador.

Los legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron con 385 votos a favor, 49 en contra y 18 abstenciones la reforma al Artículo 4 de la Constitución, con el objetivo de que los programas sociales de bienestar sean obligatorios, propuesta realizada por el líder del Ejecutivo. La propuesta establece que se apoye de forma gratuita la salud de los discapacitados permanentes y dar pensiones a los adultos mayores.

Sin embargo, Porfirio Muñoz Ledo, también presentó una propuesta en la que se pretendía añadir un párrafo a la reforma. A pesar de que su bancada aseguró que votaría por su propuesta, solamente se emitieron 3 votos a favor.

Bajo este contexto, el morenista, llamó hipócritas a los miembros de su bancada por solo avalar las propuestas del presidente y no las de los legisladores en el Congreso.

La verdad es que algunos lambiscones del presidente le niegan la palabra hasta a su propio jefe. Me voy, que quede aquí, no les pasaré ni una más, hipócritas. No me opongo a una dictadura silenciosa, pero la hipocresía no cabe en la 4T", expresó el morenista antes de retirarse.