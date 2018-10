Muñoz Ledo: Nosotros no pagaremos la consulta sobre el aeropuerto

Ciudad de México.- Un millón y medio será el costo aproximado de la consulta ciudadana para definir dónde se construirá el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), y ese dinero saldrá de los donativos voluntarios de legisladores, informó, Jesús Ramírez.

El vocero del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, también dio a conocer la única pregunta que aparecerá en las boletas para la consulta que se realizará del 25 al 28 de octubre.

Respecto al costo de la encuesta, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, y Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, respondieron que los legisladores de ese partido no financiarán la consulta sobre el nuevo aeropuerto.

Luego de que durante el anuncio de los detalles de la encuesta, el vocero del equipo de transición, Jesús Ramírez, informó que el costo del sondeo se pagará con aportaciones voluntarias de los legisladores de Morena, Muñoz Ledo sostuvo: “no veo cómo podríamos los diputados financiar ni invertir en un proyecto así. Nadie lo ha dicho y no obedecemos a ninguna instrucción. No estamos obligados, nadie está obligado. Son rumores”, recalcó.

Indicó que “hasta ahora, a los diputados nadie nos ha pedido eso. Además, ya pasaron esos tiempos en que los diputados de Morena, o antes del PRD, podían enviar recursos a la campaña del presidente electo, ¡ya ganamos!”.

En entrevista, Muñoz Ledo explicó que la consulta “no es ilegal, pero no tiene validez; es más un compromiso personal del Presidente electo que una cuestión vinculante. No es vinculante, pero es indicativa y lo fundamental es que la gente opine”.

Precisó que “una consulta vinculante la debe hacer un órgano calificado, hay que pensar en cuál, como el INE, por ejemplo, de acuerdo a lo que marca la Constitución”.