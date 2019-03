"Narro debió renunciar a su cargo de Salud para evitar complicidad": AMLO

Ciudad de México. - El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que José Narro debió renunciar a la dependencia de Salud porque su administración ha evidenciado irregularidades en la compra de medicamentos.

José Narro es uno de los aspirantes para ser el sucesor de Claudia Ruiz Massieu, para dirigir al Partido Revolucionario Institucional (PRI)

El mandatario planteó que Narro debió renunciar a su cargo en el gobierno de Peña Nieto para evitar complicidad en la adquisición de medicinas, y declaró:

Hice un comentario del doctor Narro por la cuestión de los medicamentos porque me preguntaron que si él podría estar involucrado ¿qué dije? Que cuando menos había omisión. No estoy mintiendo. Un secretario que está viendo que se están concentrando las compras y que son pocos los proveedores que le están vendiendo al gobierno, pues sí está raro. Hay una omisión, no estoy diciendo él lo promovió”, expresó.