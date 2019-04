Ni con acordeón: Los candidatos para la CRE hacen el ridículo ante el Senado

Ciudad de México.- En la Comisión Reguladora de Energía (CRE) los candidatos para cubrir las vacantes del organismo generaron polémica en el Senado durante su segunda comparecencia ante los legisladores federales.

A Jorge Amaya, uno de los candidatos, le preguntaron qué era un Certificado de Energía Limpia, tuvo que quedarse callado, por no saber contestar a la pregunta del panista Raúl Paz sobre el mercado mayorista eléctrico.

En la Comisión también, Norma Leticia Campos le reprochó a la panista Xóchitl Gálvez las críticas para los perfiles de los candidatos.

A su vez, Paola López, quien se confrontó con Xóchitl Gálvez, intentó regresar las críticas.

Yo sé que a la mejor son cosas técnicas y que no saben probablemente, por eso es muy importante que cuando se va a hacer una pregunta se tenga que tener conocimiento del tema, no nada más ponte a investigar o investigo de aquí y saco de una página en internet y me pongo a preguntar a lo loco, eso no lo puedo hacer", recalcó.