“No hay cuarta transformación posible sin personas LGBT en México": Lozano

Ciudad de México.- Genaro Lozano, académico y politólogo participó este viernes en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador para lanzar un emotivo llamado a construir una sociedad igualitaria y libre de la discriminación contra los homosexuales.

El académico criticó las acciones que tomó el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa durante su gobierno; afirmó que su administración abrió una puerta a la homofobia, mientras que la gestión de Enrique Peña Nieto no trajo avances en este apartado pese a las “buenas intenciones”.

Sobre esta misma línea, recordó que fue Peña Nieto quien decretó el Día Nacional contra la Homofobia, después de impulsar un paquete de medidas en favor de la comunidad LGBTI+; sin embargo, criticó que el PRI haya decidido no apoyarlo en sus esfuerzos para lograr mejoras condiciones para la comunidad homosexual.

El politólogo aceptó que ha habido avances sobre el tema de la igualdad para la comunidad homosexual, pero dijo que estos siguen siendo escasos. El intelectual dijo que una reciente encuesta del Conapred arrojó que 60 por ciento de los mexicanos está a favor del matrimonio igualitario, con un respaldo que se hace más latente en el sector social que va de los 18 a los 30 años.

No hay cuarta transformación (4T) posible sin personas LGBT en México; nuestro país no va a ser más justo, seguro e incluyente si seguimos discriminando, si seguimos diciendo que estos temas no importan, si seguimos pensando en consultas para derechos humanos”, advirtió.