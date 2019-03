“No me importa, ni me interesa”: Riobóo tras designación de su esposa

Ciudad de México.- José María Riobóo acudió hoy a una reunión privada en Palacio Nacional donde se revisaron avances del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, y al salir comentó que no le importan ni le interesan los señalamientos de un presunto conflicto de interés por la designación de su esposa, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, como nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El asesor y amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a reporteros “no me importa, ni me interesa”, cuando fue cuestionado sobre el tema.

Además, el asesor presidencial acusó a los medios de comunicación de hacer una manipulación con este caso.

Al pueblo ustedes lo manejan, no yo, ustedes manejan al pueblo a su conveniencia, yo no tengo que dar mensajes al pueblo, no es mi función, ni sé darlos”, comentó.