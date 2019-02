"No se va a permitir el influyentismo, y no se tolerará la corrupción": AMLO

Ciudad de México. -El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa en Palacio Nacional recalcó que en su mandato no habrá ninguna anomalía y no tolerará la corrupción.

El presidente respondió a lo anterior, al ser señalado sobre los casos ventilados por los medios de comunicación, en donde funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no cuentan con los estudios requeridos para los cargos que ocupan, por lo que el mandatario mexicano dijo que la directora de dicha institución deberá explicar el asunto.

Le vamos a pedir a la directora del Conacyt (María Elena Álvarez Buylla) que hable con ustedes sobre todo esto, se está procurando, no solo en el Conacyt, en todo el Gobierno que no haya ninguna anomalía, ya lo dije ayer, no se va a tolerar la corrupción no se va a permitir influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política lo que se venía haciendo, no se va a permitir, todo lo que se ponga aquí en consideración se va a investigar y se aclara , todo", expresó el presidente de México.