"No va a haber reelección": AMLO dice que no planea gobernar otro sexenio

Ciudad de México.- El presidente de México, AMLO, ha mencionado que su mandato no se extenderá durante otro sexenio, ya que no planea aferrarse en el poder de la presidencia, mencionando que sus principios son maderistas.

En el momento que enumaró apoyos sociales que su gobierno ha entregado para mejorar las condiciones de vida de las personas que escasos recursos y que más lo necesitan, el público mencionó en reiteradas ocasiones que busque la reeleción cuando su mandato culmine en 2024.

No, no va a haber reelección porque yo soy maderista, sufragio efectivo, no reelección. Yo hice el compromiso de nada más estar hasta 2024", comentó AMLO.