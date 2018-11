"No voy a ser rehén de nadie": AMLO a gobernadores del PAN

Ciudad de México.- Durante la votación de la segunda consulta ciudadana, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no será “rehén de nadie” para actuar en su gobierno.

Esto ocurrió luego de la inconformidad expresada por los 12 gobernadores panistas sobre la labor de los llamados 'superdelegados'.

Sí, claro que sí, hay diálogo con los gobernadores, pero no voy a ser rehén de nadie, no voy a dejarme chantajear por nadie, yo nada más tengo un amo y un mandato, el amo que tengo es el pueblo de México y el mandato que me dio el pueblo es acabar con la corrupción y voy a cumplir”, dijo AMLO.