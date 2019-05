Noroña protesta en instalaciones de Twitter México: "No a la censura"

Ciudad de México.- Después de que hace unos días llamaran “pejezomi” al diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, hizo una protesta en oficinas de Twitter México luego de que su cuenta fue supuestamente dada de baja por violar normas de convivencia de esa plataforma.

Noroña estuvo acompañado de varias persona que sostienen cartulinas con la leyenda, “No a la censura de Twitter” y “No más censura en Twitter”, y el legislador ingreso a las oficinas de Twiiter, ubicadas en Montes Urales 424.

Me han bloqueado la cuenta de Twitter. He recibido un sin número de llamadas insultantes, amenazas de muerte y manifestaciones de odio feroz. Compartí en la Red unos cuantos teléfonos con esos mensajes y Twitter suspendió mi cuenta. A pesar de que en la propia Red dieron a conocer mi teléfono para que se me hostilizara. Por ello, mañana, a las 11 de la mañana, realizaré una protesta en las oficinas de Twitter en Montes Urales 424. La censura en Twitter alcanzado niveles francamente monstruosos.”, escrbió Noroña en su perfil de Facebook.