Noroña se disculpa tras acusar a diputada panista de trata de personas

Ciudad de México.- La mañana de este martes, el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, se disculpó públicamente por vincular a la legisladora panista Adriana Dávila Fernández, con grupos de trata de personas.

La parte que a mí verdaderamente me ha preocupado, es que la declaración que yo hice en Tlaxcala pareciera que hago un señalamiento por el vínculo de la diputada Dávila con los grupos de trata de personas de Tlaxcala", manifestó.

Fernández Noroña, puntualizó que había cometido un grave error al señalar a la diputada, ya que no cuenta con pruebas que sostengan su argumento de que está involucrada en la trata.

A mí me parecería una ligereza no reconocer que cometí un error al hacer ese planteamiento político. Quiero decir con toda honestidad, lealtad y franqueza de que no tengo ningún elemento de que la diputada Ávila esté involucrada con los grupos de trata", expresó el diputado.