"Nos preocupa el vínculo de AMLO y Maduro": Dirigente nacional del PAN

Ciudad de México.- Marko Cortés, dirigente del PAN, junto a coordinadores del Senado y de la Cámara de Diputas, expresaron su inconformidad ante la presencia de Nicolás Maduro a la toma de protesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el pasado sábado 1 de diciembre.

Ante la protesta de los panistas, Cortes expresó los siguiente:

Quien acaba de ser sancionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tener relaciones reiteradas y graves a los derechos humanos en Venezuela, por tener presos políticos y por reprimir las manifestaciones públicas con exceso de violencia, todo esto es inaceptable y por eso decimos con claridad que Maduro no es bienvenido en México y que sí nos preocupa esa relación y vínculo que pueda tener Andrés Manuel con Nicolás Maduro porque México no va ser, y no permitiremos que sea, una dictadura”, dijo el presidente nacional del PAN.