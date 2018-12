Nueva jefa de Gobierno anuncia la desaparición del Cuerpo de Granaderos

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló este miércoles la desaparición del Cuerpo de Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública en cumplimiento de una de las demandas del Movimiento Estudiantil de 1968.

Durante el anuncio que dio, Sheinbaum señaló que esta decisión surge de la obligación moral con la historia de la ciudad y con su generación.

Recordó que hace 50 años, en el mismo recinto y en “uno de los capítulos negros de la historia”, el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo la terrible frase: “Hemos sido tolerantes hasta excesos, criticados, pero todo tiene un límite” y un mes después se ordenó la masacre de estudiantes en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Claudia Sheinbaum indicó que promete no utilizar a las fuerzas armadas para reprimir al pueblo y por eso desaparece definitivamente el Cuerpo de Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública.

En cumplimiento de una de las demandas del Movimiento Estudiantil de 1968, y en la facultad que me otorga la Constitución política de los Estados… de la Ciudad de México, he pedido al secretario de Seguridad Pública la desaparición definitiva del Cuerpo de Granaderos. La policía está para cuidar al pueblo y no se requieren cuerpos para reprimirlo. A partir de ahora inicia el proceso de transición y el 1 de enero de 2019 los elementos del Cuerpo de Granaderos pasarán a formar parte de otros agrupamientos o a un nuevo agrupamiento que se creará para ayudar a la ciudadanía en tareas de protección civil, que cuide a los más vulnerables y se capacite en esas tareas. El cuerpo de Granaderos desaparece, fortalece las tareas de seguridad y apoya la formación de un cuerpo de protección civil”.