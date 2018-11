Nueve claves para entender los temas tratados por AMLO en 'Tercer Grado'

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador estuvo dentro una emisión de Tercer Grado de Noticieros Televisa, donde abordó los temas que han estado presentes en la opinión pública desde que fue elegido como el próximo gobernante del país.

Consultas

Nos quedamos con la democracia representativa, con la elección, y la gente quiere también la democracia participativa, quiere ser tomada en cuenta.

Democracia Participativa

Se debe equilibrar, no desaparecer, a la democracia representativa, desde luego que no porque eso es parte del Estado de Derecho.

Consulta del Aeropuerto

El PRI es el padre de los fraudes electorales. Nosotros estamos apostando al establecimiento de una democracia auténtica, no estamos construyendo una dictadura, entonces tenemos que garantizar el derecho a disentir, pero de eso a que se actuara de mala fe o para sacar provecho con una actitud tendenciosa, eso nunca lo hemos hecho.

Tren Maya

De los 1 500 kilómetros, la mitad, como 800 kilómetros, se van a construir sobre la vía del tren que existe desde la época del presidente Alemán, que inauguró el tren del sureste. Existe esa vía, afortunadamente, fue un milagro, dejaron esa vía, porque todo lo demás lo privatizaron, es la única vía que es de dominio público, esto también demuestra lo poco que les importaba el sureste.

Corrupción

Una de las reformas va a ser convertir en delito grave la corrupción. Pero también va a ser delito grave la utilización de recursos públicos para favorecer a partidos o a candidatos. Se va a acabar la compra del voto”.

Los conservadores

La verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía.

Seguridad: policías locales

No soy cacique, no soy dictador, soy demócrata y soy respetuoso de las instituciones y que quede claro, cuando nos robaron la presidencia lo que dije fue “al diablo con sus instituciones”, no con las instituciones. Esto es solo para lo federal”.

Economía

Estoy convencido de que si no hay crecimiento, no hay empleos, si no hay empleos, no hay bienestar, si no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad. Esto que estamos padeciendo ahora en México se ha originado en buena medida además de por la corrupción por la falta de crecimiento.

Seguridad: plan de seguridad

Los mexicanos no somos malos por naturaleza esto se originó por una política que favorece a una minoría y que abandonó por completo al pueblo de México.