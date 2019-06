“Así nos dejaron el país”: Nueva disputa entre Nahle y Felipe Calderón

Ciudad de México.- La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, respondió a las críticas del expresidente Felipe Calderón Hinojosa sobre la refinería en Dos Bocas, Tabasco. “Así nos dejaron el país”, denunció la funcionaria federal.

El exmandatario compartió las declaraciones de la secretaria de Energía durante su intervención en la tercera edición del foro "México Oil and Gas", celebrado en la capital, donde aseguró que la refinería quedará lista en tres años.

¿Quién dijo que no se puede construir una refinería en tres años? Es un reto y necesitamos un programa de trabajo acelerado y lo vamos a hacer”, manifestó la funcionaria.

¿Que quién dijo que no se puede construir una refinería en menos de 4 años? Las mismas empresas que dijo era las mejores del mundo y a las que invitó para no licitar. También lo dicen todos los expertos. A menos que hagan una mini refinería que no servirá para mayor cosa”, criticó Calderón