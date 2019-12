Olga Sánchez Cordero niega que exista el narcoterrorismo en México

Ciudad de México.- Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, mencionó recientemente que no existe el narcoterrorismo en México. No obstante, asegura que sí existe la delincuencia organizada y los cárteles de droga a lo largo de la nación mexicana.

No me gusta y no acepto el término de narcoterrorismo en México. Sí, existe la delincuencia organizada y también los cárteles de droga, pero no deben ser calificadas de esta forma", aseguró.