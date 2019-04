Organización de periodistas condena el 'ya saben que pasa' de AMLO

Ciudad de México.- La organización de periodistas Artículo 19 condenó las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien sugirió que los reporteros deben ser “prudentes” porque de lo contrario “ya saben lo que sucede“.

Salamanca criticó que López Obrador diga “cómo deben actuar” los informadores y que sugiera que “van a recibir el castigo del pueblo” si no se comportan debidamente.

Las polémicas palabras del Presidente tuvieron lugar este lunes en su conferencia matutina en el Palacio Nacional, donde López Obrador fue cuestionado sobre su relación con los medios de comunicación.

Creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están viendo. Y si ustedes se pasan pues ya saben lo que sucede, ¿no? Pero no soy yo, es la gente. No es conmigo, es con los ciudadanos”, apuntó.