Osorio Chong le responde a Javier Duarte: "corrupto desesperado"

Ciudad de México.- El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le respondió al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte manifestandole que era un “corrupto desesperado”.

Estas declaraciones de Osorio Chong fueron porque Duarte en una entrevista señaló:

Javier Duarte manifiesta que Miguel Ángel Osorio Chong le pidó dejar el cargo y que no se preocupara.

Ante estas declaraciones, Osorio Chong rechazó nuevamente haber pactado la captura de Javier Duarte de Ochoa, a cambio de tranquilidad para la familia del exgobernador de Veracruz.

A mí me apuraba porque era una urgencia del presidente (Peña Nieto) localizarlo. No tengo nada que ver, no es conmigo, lo dejo claro porque no acepto este señalamiento. Yo no estaba enterado”, dijo el exsecretario en entrevista.